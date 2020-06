49-årig fundet død: To mænd anholdt

Midt- og Vestjyllands Politi har anholdt to mænd, efter at en mand på 49 år i går blev fundet død i Salten syd for SIlkeborg.

De anholdte er hhv. 48 og 50 år og er blevet sigtet for vold med døden til følge. I en pressemeddelelse oplyser politiet, at mændene vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Den 49-årige var blevet fundet død i eget hjem under mistænkelige omstændigheder, og Ekstra Bladet kunne mandag beskrive, hvordan der både var kriminalteknikere og retsmedicinere til stede på adressen.

Politiets gruppe 1-hunde med speciale i biologisk materiale undersøgte området omkring villaen. På samme måde blev politiets teknikere set undersøge for fodaftryk i noget grus uden for indgangsdøren i gavlen.

De sigtede blev anholdt senere samme dag.

Politi finder død person