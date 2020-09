49-årig mand stukket ned

En 49-årig mand er blevet indlagt på hospitalet, efter at han torsdag morgen er blevet stukket med en kniv i Vejle.

Det fortæller vicepolitiinspektør Carsten Thostrup, der dog ikke kender mandens tilstand. Det er ligeledes uvist, hvor på kroppen den 49-årige er blevet stukket.

Politiet fik meldingen om knivstikkeriet torsdag klokken 08.18.

- Det er knivstik midt i byen. Vi er ved at finde ud af, hvad der er op og ned i det, siger Carsten Thostrup.

En af mandens bekendte - en 47-årig mand - er blevet anholdt for knivstikkeriet. Han ventes at blive fremstillet for en dommer fredag med krav om varetægtsfængsling.

Carsten Thostrup fortæller, at politiet endnu ikke ved, hvorfor den 47-årige skal have stukket sin bekendte.

Han fortæller, at der nu kører en del undersøgelser - blandt andet af gerningsstedet, og politiet foretager afhøringer.

- Vi skal have afhørt en masse vidner, som måske har hørt og set noget, siger Carsten Thostrup.