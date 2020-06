5-årig i livsfare efter lege-ulykke

En mor fandt her til aften sin femårige datter hængende livløs fra et legetårn

En femårig pige legede her til aften alene i familiens have i Aars i Nordjylland. Det var her, hendes mor fandt hende hængende fra et legetårn med noget viklet rundt om halsen. Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 17.58.

I første omgang lød meldingen, at piger hang fra et træ, men den forklaring er efterfølgende ændret. Nu ved politiet, at pigen legede alene i fem-ti minutter i et legetårn med en rutschebane på.

- På et håndtag, i toppen af legetårnet ved rutschebanen, har der hængt noget snor, som pigen på en eller anden måde får rundt om halsen, da hun ville rutsche, siger vagtchefen til BT.

Derefter kom der ambulance, redningshelikopter og politi til stedet.

Den femårige pige, der lige nu svæver mellem liv og død, blev kørt til Aalborg Sygehus Nord med politiescorte.

- Vi betegner det som en tragisk ulykke, slutter vagtchefen.