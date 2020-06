5-årig i livsfare: Fundet i træ

En mor fandt her til aften sin femårige datter hængende livløs i et træ

En femårig pige legede her til aften alene i familiens have i Aars i Nordjylland. Det var her, hendes mor fandt hende hængende ned fra et træ i haven. Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 17.58.

- Vi ved ikke præcis, hvad der er sket. Pigen har ganske givet leget og har fået halsen viklet ind i noget, som hun hang i, da moren kom ud, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Var det noget tøj, en snor eller andet, hun var viklet ind i?

- Det vil jeg helst ikke ind på, da jeg ikke kan sige det med 100 procents sikkerhed, lyder det fra vagtchefen.

den femårige pige, der lige nu svæver mellem liv og død, er kørt til Aalborg Sygehus Nord med politiescorte.

- Vi betegner det som en tragisk ulykke, slutter vagtchefen.