5-årig tog kokain: 'Jeg bliver til Spider-Man'

En amerikansk far er nu røget en tur bag tremmer, efter at hans fem-årige søn tog en pose kokain med hen i sin børnehave. Her forklarede han pædagogerne, at når han smagte på stoffet, så følte han sig lige som Spider-Man.

Flere amerikanske medier beretter om episoden, der fandt sted i en børnehaveklasse i Massachusetts.

Pædagogen slog omgående alarm til skolens ledelse efter den lille drengs fortælling. Politiet ankom til stedet, og her tilkaldte de en ambulance, som for en sikkerheds skyld kørte knægten på hospitalet.

Andre betjente kørte hjem til bopælen og anholdt drengens far. Benny Garcia lå og sov i huset, da betjentene ankom. 30 poser med kokain og 70 poser med heroin blev beslaglagt.

De sociale myndigheder tager sig nu af Garcias to børn. Selv bliver han fremstillet i retten 20. november. Manden var i forvejen tiltalt i en anden narkosag.