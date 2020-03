50-årig mand anholdt: Hostede på politiet

Østjyllands Politi løfter tirsdag sløret for, hvorfor Montanagade i Aarhus mandag blev afspærret. Det drejede sig om en anholdelse, og tirsdag bliver den anholdte stillet for en dommer.

Ved anholdelsen valgte manden nemlig at hoste i retning mod politifolkene, og han kastede også et stykke snotpapir efter dem, oplyser kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Den slags anses som trusler mod offentligt ansat, og anklagemyndigheden har vurderet, at manden bør varetægtsfængsles. Derfor bliver han tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus klokken 10.15.

Politiet rykkede ud på grund af en anmeldelse fra mandens familie. De fortalte, at manden befandt sig i en lejlighed med et skydevåben, og at de var bekymrede for ham.

Men det eneste våben, politiet fandt i lejligheden, var en hardballpistol, altså et legetøjsvåben - omend et avanceret et af slagsen. Sådan et er i udgangspunktet ikke ulovligt.

Men at foregive at have corona og hoste mod politiet anses som alvorligt. Og det er også alvorligt nok til at kunne varetægtsfængsle. Det har Retten i Aarhus allerede taget stilling til én gang. Og Vestre Landsret har blåstemplet afgørelsen.

I weekenden blev en mand nemlig fængslet for at hoste mod politiet og påstå sig smittet med coronavirus. Retten i Aarhus vurderede, at sådan en forseelse ville udløse mindst 60 dages ubetinget fængsel.

I sager, hvor varetægtsfængsling sker for at beskyttet politiets efterforskning eller for at forhindre, at den sigtede stikker af eller begår ny kriminalitet, er det nok, at forbrydelsen kan give 30 dages fængsel.

Men når det ikke er tilfældet - men hvor mistankegrundlaget til gengæld er stærkere - er kravet, at straffen vil være minimum 60 dage. Så kan man godt fængsle folk alligevel.

I forbindelse med den første sag fra Aarhus fortalte advokat Mikkel Nielsen, at straffen for den type forseelser normalt ligger på 30-40 dage.

Men på grund af coronasituationen har både by- og landsret altså vurderet, at forbrydelsen var så strafværdig, at den dom i sidste ende vil lande på mindst 60 dages fængsel. En vurdering, som altså har været essentiel for afgørelsen.

Vurderingen har retterne foretaget, til trods for at en lovstramning initieret af justitsminister Nick Hækkerup (S) om strengere straffe for coronarelateret kriminalitet først ventes at blive vedtaget tirsdag.

Lovstramningen er blevet kritiseret af Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg.