50 unge samlet: Blev sur og hostede betjent i hovedet

En gruppe på 50 unge mennesker var lørdag forsamlet på et grønt område i Korsør. Det blev opløst af politiet, men en af de unge blev så sur, at han hostede en betjent i hovedet

I øjeblikket er det langtfra en god idé at samles 50 mennesker. Også selv om man er ung, og det foregår på et grønt område.

Alligevel valgte 50 unge mennesker at stimle sammen på et grønt område i Korsør.

Det må man ikke, og derfor valgte politiet at køre dertil for at opløse forsamlingen.

Ifølge politiets døgnrapport foregik det i god ro og uden brok, men en enkelt ung mand kunne ikke finde ud af at opføre sig ordentligt.

'Han valgte i stedet at gå frem mod en politimand og med vilje hoste ham i ansigtet. Bagefter prøvede han at dække sit ansigt til, så man ikke kunne genkende ham', skriver politiet.

Det lykkedes dog ikke. Politiet fandt frem til gerningsmanden, der blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og maskeringsforbuddet.

Det er tilsyneladende blevet en kedelig trend at hoste på politifolk efter udbruddet af coronavirus i Danmark.

Østjyllands Politi er lige nu på jagt efter Jasser Yasser Ibrahim fra Tilst, der torsdag flygtede fra politiet, efter han blev varetægtsfængslet i fire uger for at true betjente.

Derudover sagde han 'corona' og hostede dem op i ansigtet.