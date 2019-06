500 kg fisk tabt på stor vej

Opdateret klokken 14.04: Fiskene er ryddet væk, så vejen er igen farbar.

500 kg fisk ligger lige nu på Amtsvejen mellem Frederiksværk og Hundested og giver store trafikale problemer.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Brandvæsnet et på vej for at rydde op på vejen, som ikke overraskende er meget glat efter de mange fisk.

Vejdirektoratet forventer tidligst, at oprydningsarbejdet er færdigt klokken 15.30.