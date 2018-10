52-årig blev sur over smidt skod: Tværede cigaret ud i ansigtet på 17-årig pige

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En 52-årig kvinde fra Esbjerg er blevet sigtet for kvalificeret vold, efter at hun tirsdag klokken 14.09 ifølge politiets opfattelse gik alt for langt over stregen, da hun blev sur over et smidt cigaretskod.

Det skriver jv.dk.

Den 52-årige reagerede nemlig - stadig ifølge politiet - ved at samle cigaretskoddet op og forfølge skoddets ejermand gennem Kongensgade i Esbjerg og videre til Føtex i Smedegade.

Her skulle cigaretskoddets ejer - en 17-årig pige fra byen - møde på arbejde. Og i foyeren gik den 52-årige hen til den 17-årige pige og tværede det stadig glødende cigaretskod ud i ansigtet på pigen.

Det resulterede i, at pigen fik et brændemærke på cirka en gange en centimeter over næsen.

Den 17-årige pige har til politiet forklaret, at hun godt vidste, at hun blev forfulgt. På vej til Føtex fulgtes hun med en jævnaldrende pige, og den 52-årige kvinde havde kastet flere ting efter dem på vejen.

En kollega fra Føtex holdt efter episoden fast i den 52-årige kvinde, ligesom politiet blev tilkaldt.