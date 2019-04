52-årig tiltalt: Voldtog niece, lejer, kæreste og kvinde i båd

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Et længere terapiforløb førte i januar 2018 til, at en kvinde i samråd med sin mor anmeldte sin onkel til politiet i Nordsjælland for voldtægter begået gennem 20 år.

Overgrebene begyndte ifølge anklagerne i 1983, da niecen var fire og onklen 16 år.

Det fremgår af anklager Christina Schønsteds fremlæggelse af en sag om grove voldtægter, som i dag indledes ved retten i Lyngby.

Den tiltalte, en 52-årig mand fra København, nægter sig skyldig.

Ud over niecen har den 52-årige ifølge anklagemyndigheden voldtaget en kvinde, som på et tidspunkt boede til leje hos den tiltalte samt en tidligere kæreste og en kvinde på en båd.

Den tidligere lejer indgav anmeldelse om voldtægt, da hun blev afhørt af politiet i forbindelse med efterforskningen af de påståede voldtægter af niecen.

Siden kom der en anmeldelse fra den tidligere kæreste om en voldtægt fra 2013.

Efterfølgende blev den nu tiltalte sat i forbindelse med en episode anmeldt af en kvinde sidste år. Kvinden var ifølge sin anmeldelse blevet voldtaget på en båd.

Kræver sagen afvist

Den nu tiltalte, som er beskyttet af navneforbud, blev anholdt 25. januar sidste år. Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger.

Han har siden været på fri fod.

Den tiltalte fremstår i retten rolig og fattet. Han er gråhåret og iført grå t-shirt og grå blazer. Ud over en stak papirer og notesbog har han medbragt en iPad.

Under anklagerens præsentation af sagen sad han roligt og lyttede, idet han enkelte gange reagerede med let hovedrysten på de voldsomme anklager mod ham.

Forsvarer Poul Hauch Fenger kræver sagens tre første forhold afvist. I forhold til de påståede voldtægter af niecen sker det med henvisning til manglende angivelse af tid, sted og genstand.

Også i forholdene med påståede voldtægter af den tidligere lejer og ekskæresten mener Fenger, at anklageskriftet er for upræcist.

Med hensyn til det sidste forhold, voldtægten på en båd sidste år, nægter den tiltalte sig skyldig.

Såfremt dommeren imødekommer forsvarerens krav, vil sagen efterfølgende alene omhandle anklageskriftets fjerde og sidste punkt, voldtægten på en båd i maj sidste år.