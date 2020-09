53-årig dømt for drab på ekskone

En 54-årig kvinde blev om eftermiddagen 5. februar fundet død ved Netto og Aldi på Grundtvigs Plads i Sønderborg.

Kvindens hals var skåret over, hun var blevet stukket med en kniv i brystet og havde fået flere slag i hovedet med en hammer.

Tirsdag er kvindens eksmand - den 53-årige Mirsad Kasum - blevet dømt for drabet. Retten i Sønderborg straffer ham med 12 års fængsel.

Det oplyser anklager Rikke Brændgaard Nielsen.

- Han erkendte egentlig at have slået hende ihjel, og han modtog dommen.

- Retten lagde vægt på, at drabet på den ene side var forudgående planlagt og udført med vis voldsomhed. På den anden side lagde den vægt på, at han havde aflagt tilståelse og var blevet på stedet, til at politiet kom, siger hun.

Anklageren fortæller, at manden dagen inden drabet havde lejet en bil, så kvinden ikke skulle genkende bilen. På drabsdagen købte han en hammer i Jem & Fix og tog en kniv med sig fra sin køkkenskuffe.

Han fulgte så efter den 54-årige kvinde i Sønderborg og dræbte hende på Grundtvigs Plads omkring klokken 15.30.

Kvinden og manden havde ifølge JydskeVestkysten fem fælles børn. Ifølge Rikke Brændgaard Nielsen mente manden, at kvinden havde bragt skam over familien.

- Han mente, at hun havde nedgjort ham og bragt skam over ham og hans børn, siger hun.