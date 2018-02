53-årig fundet: Politiet leder med helikopter

En 53-årig kvinde er forsvundet fra sit hjem ved Præstø/Jungshoved. Politiet har natten igennem ledt efter hende med helikopter.

Tidligt torsdag morgen er kvinden fundet.

Klokken 00:38 natten til torsdag sendte politiet en twitter-besked ud om, at eftersøgningen var sat i gang.

Den forsvundne kvinde blev beskrevet som 159 cm. høj, iført lyserød regnjakke og sorte bukser.

Til BT oplyser politiet:

- Kvinden har en mindre hjerneskade, og hun har været væk længe. Derfor har vi sat en eftersøgning i gang.

- Vi har desværre ikke nogen spor at gå efter, så vi opfordrer folk til at ringe til os, hvis de skulle få øje på hende. Folk må også gerne kigge i deres udhuse, skure og lignende, for hun kan være søgt ind de steder for at få varmen. Det kan vi i hvert fald håbe på, siger vagtchefen til BT.