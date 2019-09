53-årig kvinde grusomt mishandlet af sin kæreste

Den 53-årige Lynn Hart fra Lower Gornal i Storbritannien deler nu sin frygtelige historie i et forsøg på at advare mod voldelige mænd i forhold.

Lynn Hart troede selv, at hun skulle dø, da hendes kæreste David Harrison den 5. maj i år gik fuldstændig amok i et voldsorgie, hvor Lynn Hart blandt andet blev slået med adskillige knytnæveslag direkte i ansigtet. Men det var ikke nok for den voldelige David Harrison, der også benyttede en tv-højttaler til at maltraktere sin kærestes ansigt.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, Birmingham Live og Daily Mail.

West Midlands Police bringer også historien på deres hjemmeside.

Den 53-årige Lynn blev efterladt med sår og rifter i hele ansigtet, og hendes øjne var så hævede, at hun næsten ikke kunne se i flere dage. Da hun efterfølgende blev behandlet på skadestuen, måtte hun forlade stedet ad bagdøren for ikke at forskrække andre patienter på skadestuen.

Det voldelige overfald blev for Lynn Hart dråben, der fik bægeret til at flyde over. Det var det sidste angreb af en lang række umotiverede voldshandlinger mod Lynn. Hun anmeldte derfor overfaldet til politiet. Den 52-årige David Harrison blev anholdt dagen efter og sigtet for grov vold. Han nægtede sig skyldig og sagde, at hans partner Lynn var faldet ned af trapperne.

Men løgnehistorien hjalp ham på ingen måde. Konfronteret med politiets beviser indrømmede Harrison overfaldet. Den 3. september blev han idømt syv års fængsel for grov vold.

Lynn Hart opfordrer nu kvinder, der lever i voldelige forhold, til at kontakte politiet meget hurtigere samt søge hjælp hos støtte-grupper.

- Jeg var helt sikker på, at han ville dræbe mig. Han blev ved med at slå mig i ansigtet med knytnæver, og så tog han pludselig tv-højttaleren og brugte den til at slå mig i hovedet. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom ud af lejligheden. Det hele er som en tåge for mig, forklarer Lynn og tilføjer:

- Jeg tog over til min søns hus, hvor han tilkaldte en ambulance samt politiet. Jeg elsker David. Det er derfor, jeg blev så længe sammen med ham på trods af hans voldelige overfald på mig. Jeg havde et håb om, at han ville ændre sin adfærd. Men jeg vidste, at mit liv var i fare, hvis jeg blev hos ham. Og nok er altså nok, fortæller Lynn om David Harrison, der ikke var voldelig i starten af deres forhold. Men hans voldelige tendenser steg hele tiden gradvist.