55-årig overfaldet af to mænd med køkkenknive

Søndag aften tæt på midnat blev en 55-årig mand udsat for et voldsomt røveri i Åbyhøj ved Aarhus.

På en aftentur blev han klokken 23.28 opsøgt af to mænd, der spurgte ham, hvad klokken var. Men samtalen udviklede sig lynhurtigt til et røveri med voldeligt udfald, da de to mænd trak en køkkenkniv hver.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport mandag formiddag.

Den 55-årige fik besked på, at han skulle aflevere sine penge. Han gav røverne sin pung med sit dankort i. Det skete dog først, efter at manden var røget en tur i asfalten, og de to gerningsmænd havde sparket og og slået ham.

Politiet høre gerne fra eventuelle vidner, der har informationer i sagen. Røveriet fandt sted i krydset mellem Viborgvej og Åbyvej.

Ifølge Østlyllands Politi beskrives gerningsmændene som østafrikanske af udseende, mellem 17 og 20 år og med almindelig kropsbygning. De talte dansk og bar begge tøj med en stribe langs buksebenet.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.