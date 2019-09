55-årig startede brand efter nægtet cigaret

Det, som begynder i vrede, ender oftest i skam. Det kan en 55-årig mand skrive under på.

Manden, der endte i en rødglødende konfrontation med to mænd, fordi de ikke ville låne ham en cigaret, blev af Retten i Aalborg idømt otte måneders ubetinget fængsel og seks års udvisning fra Danmark.

Det skriver Nordjyske.dk

Den 55-årige var tiltalt for at have startet en brand med den hensigt at skade andre mennesker.

Han blev dog frikendt for det mere alvorlige forhold og i stedet dømt efter den mere milde brandstiftelsesbestemmelse.

Den 55-årige erklærede sig herefter skyldig.

Han blev varetægtsfængslet og skal blive bag tremmer indtil sin afsoning.

Dommen blev ikke anket.