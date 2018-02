55-årig tiltalt: Fik børnesex live-streamet fra Filippinerne

Fra sin lejlighed i Brønshøj i København bestilte og betalte en 55-årig mand filippinske børn til at udføre sex-shows, som han fik live-streamet til sin computer, mens han onanerede.

Seks piger i alderen 13 - 17 blev udnyttet til at posere nøgne, masturbere og have sex med hinanden, mens den 55-årige via chat på internettet instruerede pigerne i, hvad de skulle gøre.

Sådan lyder tiltalen mod den 55-årige, der fredag stilles for retten på Frederiksberg, hvor specialanklager Jakob Buch-Jepsen kræver ham idømt en fængselsstraf og et forbud mod at kontakte børn under 18 år via internettet.

Den 55-årige nægter sig skyldig.

I et rum beklædt i madrasser giver 13 piger slip på deres gerningsmands handlinger. Ekstra Bladet besøger et af filippinernes hjem for børn, der er reddet fra sexindustrien

Betalte få hundrede kroner

Beviserne mod ham er især bygget op på hans chat-konversationer med pigerne på Filippinerne, og hans mange betalinger for sex-shows. Han betalte typisk fra 70 til et par hundrede kroner for et 'show'.

På Filippinerne er den seksuelle lavalder kun 12 år, men 'gerningsstedet' er i Danmark, fordi den 55-årige har bestilt og betalt børnene fra sit hjem i Brønshøj. I et enkelt tilfælde skete det fra et hotelværelse.

Europol sætter stort ind mod nyt pædofilt net-fænomen

I sagen mod den 55-årige er der ikke - som i flere tidligere sager - tale om 'rape on demand', hvor voksne voldtager små børn, mens overgrebene live-streames til køberen.

Den 55-årige er alene tiltalt for medvirken til, at mindreårige deltager i pornografiske shows og for blufærdighedskrænkelser af pigerne.

I flere tilfælde har voksne kvinder i alderen 18-22 år medvirket i pornografisk optræden sammen med en 13-14-årig pige, lyder tiltalen.

Fire deltog i 'show'

For eksempel betalte den 55-årige den 22. marts 2016 5000 filippinske pesos, små 600 danske kroner, for et sexshow, hvor to kvinder på 21 og 22 år var seksuelt sammen med en 14-årig pige og en anden pige af ukendt alder.

De ulovlige forhold har ifølge tiltalen fundet sted i fem år mellem 2011 og 2016, hvor den 55-årige blev anholdt og i en periode varetægtsfængslet.

Jager børne-bordeller på nettet: Her er min værste sag

Politiet har rejst tiltale mod den 55-årige for 39 kriminelle forhold, heraf to for besiddelse og udbredelse af børneporno.

På sin computer havde han installeret fildelingsprogrammet Shareaze, så andre pædofile i en mappe kunne hente seks filmsekvenser med børneporno.

Fem klip var af kategori to, mens et klip på 14 minutter og 32 sekunder var af den groveste kategori 3, hvor børn udsættes for vold eller voldtægt.

Den 55-årige er også tiltalt for endnu 36 pengeoverførsler via Western Union til en navngiven kvinde på Flippinerne på 48095 pesos, godt 5600 kr., som skulle være betaling for yderligere et 'større antal' sex-shows.

Retten på Frederiksberg har afsat tre dage til retssagen.

Her købte pædofil-dømt dansker liveshows med børn