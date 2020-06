56-årig varetægtsfængslet: Momssvindel for 52 mio. kr.

En 56-årig mand er i et grundlovsforhør i Dommervagten i København blevet varetægtsfængslet i foreløbig to uger, sigtet for momssvig for i alt omkring 52 millioner kroner.

Allerede i maj sidste år blev manden varetægtsfængslet in absentia, altså uden selv at være til stede. Det skete for at få ham udleveret fra Sverige til retsforfølgelse. herhjemme.

Men først mandag kunne manden udleveres til og anholdes i Danmark.

Han skulle nemlig først afsone en dom for blandt andet skatteunddragelse i Sverige. Ifølge B.T. lød den svenske dom på fængsel i halvandet år og tre års konkurskarantæne.

Ifølge den danske sigtelse har manden gennem fire år fra 2014 til 2018 ved hjælp af en stribe selskaber lavet en momskarrusel, hvor den danske statskasse er blevet snydt for 52 millioner kroner i moms.

I grundlovsforhøret fortalte anklageren, at der har været en længere efterforskning mod den 56-årige.

Under efterforskningen er der foretaget aflytninger, bankoplysninger er blevet indhentet og computere er blevet undersøgt. Desuden er flere adresser blevet ransaget i forbindelse med sagen.

Fire mænd er mistænkt for at have deltaget i den formodede svindel. Efter politiets opfattelse er den 56-årige den egentlige hovedmand i sagen.

Han nægter sig skyldig i sigtelserne.