57-årig anholdt for svindel med corona-pakke

En 57-årig mand er fredag morgen blevet anholdt af Bagmandspolitiet. Og har efterforskerne ret i deres mistænke, så risikerer manden at blive straffet særdeles hårdt.

Manden er nemlig mistænkt for at have forsøgt at få udbetalt lønkompensation for 17 medarbejdere i fem forskellige selskaber og foreninger. Men han var ikke berettiget til at modtage kompensationen, lyder det i sigtelsen.

Og en af ansøgningerne er indgivet, efter at straffen i begyndelsen af april blev skærpet. Dermed står han i det forhold til at blive straffet fire gange så hårdt, som den type svindel normalt ville blive straffet.

Fredag bliver manden fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Samlet set har manden forsøgt at få udbetalt omkring 1,25 millioner kroner, skriver Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse.

- Vi holder skarpt øje med alle former for snyd og svindel i forbindelse med hjælpepakkerne, og vi slår kompromisløst ned på alle sager, siger chefpolitiinspektør Thomas Anderskov Riis i pressemeddelelsen.

Anholdelsen er sket på baggrund af en anmeldelse fra Erhvervsstyrelsen, som er den myndighed, der administrerer udbetalingen efter coronahjælpepakkerne.

Bagmandspolitiet oplyste torsdag, at man havde modtaget 20 anmeldelser om snyd for mere end syv millioner kroner sammenlagt. Sagen med den 57-årige er en af de sager.

Fredagens grundlovsforhør vil blive gennemført i Dommervagten i Københavns Byret omkring middagstid.