57-årig dansker mistænkt for grov coronasvindel

Hos Bagmandspolitiet er man i øjeblikket i gang med at undersøge sager om svindel for op mod 30 millioner kroner i forbindelse med corona-hjælpepakker.

I én af de sager er en 57-årig mand fra København nu tiltalt, skriver DR.

Manden har i tre måneder siddet varetægtsfængslet mistænkt for bedrageri for 1,6 millioner kroner.

Han tiltales for svindel med offentlige midler af særlig grov karakter og for groft dokumentfalsk, oplyser chefpolitiinspektør hos SØIK, Thomas Anderskov, til mediet.

- Det er fra politisk hold besluttet, at man skal kunne straffes hårdere for den her form for kriminalitet, fordi det er mere samfundsundergravende, når man tager penge fra hjælpepakker. Derfor har det en særlig grov karakter, siger han til DR.

Sagen er den første af sin slags, efter at straffen for svindel med hjælpepakker blev forhøjet til det firedobbelte.

Indtil videre har Bagmandspolitiet (SØIK) modtaget 94 anmeldelser om kriminalitet i forbindelse med hjælpepakkerne.