57-årig fængslet: Ville fuppe sig til corona-penge

57-årig er sigtet for uberettiget at have forsøgt at få udbetalt lønkompensation for medarbejdere

Ved at indsende ansøgninger om kompensation til 17 medarbejdere i fem forskellige selskaber forsøgte en mand at svindle sig til at få udbetalt cirka 1,25 millioner kroner fra støtteordningen for lønkompensation, der blev etableret under coronakrisen.

Det fremgår af politiets sigtelse mod en 57-årig mand, der er beskyttet af et navneforbud.

Han nægter sig skyldig.

Manden blev anholdt fredag morgen af SØIK, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Han nåede aldrig at få udbetalt penge, men er sigtet for at have givet urigtige oplysninger.

Forsøgte flere gange

Den 57-årige blev sidst på eftermiddagen fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt med krav om varetægtsfængsling. Manden, som havde et mellemøstligt udseende, havde et tørklæde over hovedet, da han blev ført ind i retsbygningen af tre betjente.

Af sigtelsen fremgik det, at den 57-årige den 25. og 28. marts sendte ansøgninger om lønkompensation til Erhvervsstyrelsen på vegne af flere selskaber og foreninger.

Den 57-årige afgav ifølge sigtelsen urigtige oplysninger i forsøget på at få udbetalt 729.000 kroner til mindst 11 medarbejdere.

Igen 16. april sendte han ifølge sigtelsen ansøgninger om lønkompensation. Denne gang for en forening. Han forsøgte at få udbetalt 525.000 kroner til seks medarbejdere.

Overvåger udvikling

Folketinget har vedtaget hjælpepakker for at afbøde de samfundsmæssige konsekvenser af coronasituationen. I den forbindelse er der etableret et særligt styrket samarbejde mellem SØIK, Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen for at overvåge udviklingen og sætte hurtigt ind over for misbrug og svindel.

Også Hvidvasksekretariatet bidrager i form af de underretninger fra danske pengeinstitutter med mistanke om svindel i relation til hjælpepakkerne, som Hvidvasksekretariatet modtager og videregiver til Erhvervsstyrelsen og SØIK.

Indtil nu har SØIK modtaget 20 politianmeldelser om mulig svindel fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Hvidvasksekretariatet. Fredagens anholdelse er sket på baggrund af en anmeldelse fra Erhvervsstyrelsen.

Den 57-årige blev varetægtsfængslet i foreløbig 25 dage.