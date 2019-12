57 migranter mister livet i skibsforlis i Atlanterhavet

Op til 57 migranter er døde, efter at et skib fra Gambia er sunket ud for Mauretaniens kyst.

Det oplyser Den Internationale Organisation for Migration (IOM) natten til torsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skibet havde 150 migranter om bord, da det sank.

Den farefulde passage fra Vestafrika til Europa var tidligere en meget brugt rute for migranter, der ville til Europa for at søge efter arbejde og øget velstand.

Ulykken onsdag er en af de dødeligste, siden Spanien i midten af 00'erne øgede sin patruljering i passagen.

- De mauretanske myndigheder oplyser, at op til 57 personer er døde, efter at et skib med migranter om bord i dag er sunket ud for landets kyst, skriver IOM på Twitter.

IOM og FN's Flygtningeorganisation (UNHCR) yder hjælp til 83 overlevende migranter, oplyser IOM videre.

De overlevende har fortalt, at skibet forlod Gambia onsdag i sidste uge med mindst 150 personer om bord.

De mauretanske myndigheder har ikke kommenteret hændelsen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selv om nogle af de mest hurtigtvoksende økonomier i Afrika befinder sig i Vestafrika, så kæmper de vestafrikanske lande fortsat med at skabe arbejde nok til de mange unge i landene.

Derfor er der fortsat mange, som begiver sig ud på en række forskellige farefulde ruter mod Europa.

Men antallet af migranter, der krydser Middelhavet for at nå Europa, er faldet signifikant i år sammenlignet med sidste år.

Det viste en opgørelse fra IOM i slutningen af november ifølge nyhedsbureauet dpa.

Fra januar til den 24. november 2019 var 23.000 migranter nået frem til den spanske kyst. Det er halvt så mange som i samme periode i 2018.

Ifølge IOM skyldes udviklingen især et bedre samarbejde med myndighederne i Marokko.