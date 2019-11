Ambulancer og redningsmandskab blev onsdag eftermiddag sendt til Sutton Road nær Maidstone i Storbritannien efter meldinger om adskillige mennesker med vejrtrækningsproblemer.

Politiet mistænker, at et kemisk læk i området skaber problemer for de i alt 57 personer, der oplever problemer med at trække vejret.

Det skriver flere britiske medier, herunder BBC.

Mindst tre ambulancer, fire brandbiler og en speciel kemisk enhed er på stedet, rapporterer medierne.

Opdateres ...