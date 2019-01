58-årig kvinde offer for bizar vejvrede: Eftersøger hvid BMW

En bizar episode udspillede sig fredag eftermiddag, hvor en 58-årig kvinde blev slået med knyttet hånd i ansigtet af en yngre mand i Varde.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Kvinden står sammen med sin mand og venter ved en fodgængerovergang, da en hvid BMW kommer kørende, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann.

Han oplyser, at gerningsmanden, som sad på passagersædet, 'rakte en langefinger ud', hvorpå ægtemanden til den 58-årige kvinde gengav handlingen.

- BMW'en kører så videre, men vender om, hvorefter de to mænd konfronterer parret, siger vagtchefen.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi skubbede gerningsmanden ægtemanden ind i en busk, og idet kvinden forsøgte at stille sig imellem, modtog hun knytnæveslaget i ansigtet og faldt omkuld.

Undersøges for brækket næse

Efter optrinnet flygtede de to mænd, som beskrives som 'yngre', fra stedet.

Et vidne overværede episoden og anmeldte den til politiet, som efter episoden mødte parret ved gerningsstedet.

- Chokerede over hændelsen fortæller de, hvad der er sket, hvorpå kvinden bliver kørt på hospitalet af en ambulance, siger vagtchefen og tilføjer, at manden ikke led skade.

Vagtchefen oplyser, at kvinden er kørt til kontrol for en brækket næse, og at den eksakte tilstand er ukendt.

De to mænd er nu efterlyste, og vagtchefen fortæller, at mængden af spor gør, at politiet regner med at finde frem til dem.