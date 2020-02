59 vidner i sag om tre rovmord

Københavns Byret vil på forhånd sikre sig, at ingen nævninger er inhabile, fordi de måske kender et af de mange vidner

Når den 27-årige James Schmidt, som tidligere hed Lual Lual, stilles for Københavns Byret 3. marts som tiltalt for rovmord på tre pensionister på Østerbro, er der indkaldt hele 59 vidner under den 12 dage lange retssag.

Derfor har Københavns Byret helt usædvanligt indkaldt til et ekstraordinært retsmøde 20. februar forud for nævningesagen, hvor retsformand Karsten Henriksen vil gennemgå den lange vidneliste med de seks nævninger og to reserver. Retsmødet holdes uden at anklager Søren Harbo og forsvarer Mie Sønder Koch er til stede.

Det sker for at sikre, at ingen af nævningerne kender nogen af de 59 vidner og dermed risikerer at blive erklæret for inhabile.

Hvis det blev opdaget under domsforhandlingen, at der var et bekendtskab mellem en nævning og et vidne, ville der være risiko for, at retssagen skulle gå om. Derfor vil byretten sikre sig på forhånd, at ingen nævninger er inhabile.

Beboere fra ejendommen

Retssagen varer godt to måneder, og dommen ventes 13. maj.

– Vi har indkaldt 59 vidner som en gardering, fordi den tiltalte endnu ikke har afgivet forklaring til politiet. Hvis han vælger at udtale sig i retten, er det muligt at nogle af vidnerne kan frafaldes, siger senioranklager Søren Harbo til Ekstra Bladet.

Hovedparten af vidnerne skal afgive forklaring i relation til de tre drab. Der er en del beboere fra ejendommen Vangehusvej 1, hvor de tre drab skete, blandt vidnerne.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden 10. marts sidste år, og han har afvist at lade sig afhøre af politiet. Hans forsvarer, advokat Mie Sønder Koch, har oplyst i flere retsmøder, at James Schmidt ville vente med at lade sig afhøre indtil politiets efterforskning var klar.

Ingen forklaring før retssagen

Efterforskningen er slut, men James Schmidt er stadig ikke afhørt. Advokat Mie Sønder Koch oplyser til Ekstra Bladet, at han først kommer til at udtale sig i retten, når sagen starter.

– Det materiale vi ventede på kom så sent, at tiltalen var rejst og så giver det ingen mening med en afhøring. Han kommer ikke til at forklare sig før retssagen, siger Mie Sønder Koch.

De tre pensionister blev dræbt under røverier i deres lejligheder på Vangehusvej 1 B og F i tiden fra 5. februar i år til 8. marts 2019.Ofrene var to kvinder på 81 og 82 og en 80-årig mand.

Ifølge tiltalen blev de alle dræbt ved kvælning, fordi James Schmidt var ude efter deres hævekort. James Schmidt nægter sig skyldig. Det ventes dog, at han vil erkende en del af bedragerierne, som skete med ofrenes stjålne kreditkort.

Det første drab skete den 5. februar cirka klokken 14, hvor den 82-årige Eva Hoffmeister blev dræbt, og den formodede gerningsmand stjal hendes hævekort.

Den 82-årige kvinde nåede at blive kremeret, før politiet fik mistanke om, at hun blev myrdet. Derfor står der i anklageskriftet, at hun ’formentlig’ blev dræbt ved kvælning, fordi en obduktion ikke har været mulig.

2. marts blev den 80-årige Peter Olsen dræbt cirka kl. 09.20 i sin stuelejlighed. Ifølge tiltalen var James Schmidt ude efter pensionistens hævekort, men han kunne ikke finde det.

Det tredje drab skete mellem den 7. marts cirka 18.30 og 8. marts 12.00, hvor den 81-årige Inez Hasselblad blev kvalt. James Schmidt stjal ifølge tiltalen hendes SEB Mastercard og hendes dankort, som han flittigt misbrugte i dagene efter drabet.

