6-årig blev syg på hospitalet: Får erstatning på 300 millioner

En 6-årig dreng fra England, der fik katastrofale skader på sin hjerne efter fødslen, har fået en erstatning på, hvad der svarer til i omegnen af 314.000.000 danske kroner.

Det skriver BBC.

Drengen blev smittet med virusen Herpes Simplex på Watford General Hospital lidt nord for det centrale London. Dog overså personalet på hospitalet virusen, hvorfor behandlingen startede to dage for sent.

På den korte tid nåede virusen at udvikle sig til hjernefeber, hvorfor den nu 6-årige dreng lider af dårligt syn og tale-, forståelses- og bevægelsesvanskeligheder samt adfærdsproblemer.

Derfor har familiens advokat sagsøgt hospitalet, og det munder nu ud i den enorme erstatning.

Hospitalet har da også skriftligt undskyldt til drengen og familien.

'Behandlingen, han modtog, levede ikke op til standarderne, og det er vi meget kede af,' lyder det fra hospitalet som fortsætter:

'Vi håber, at sådan et uheld aldrig sker igen i fremtiden.'

Selvom 314.000.000 lyder som et skyhøjt beløb, skal det dække over den livslange hjælp drengen skal have i alle døgnets 24 timer.

Beløbet er det højeste, der nogensinde er blevet udbetalt af sundhedsvæsnet i England.