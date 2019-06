60-årig dræbt: Lastbilchauffør overså bil, der holdt stille i vejsiden

En chauffør er nu tiltalt for uagtsomt manddrab og for at have kørt for stærkt ved en dødsulykke i november

En 60-årig kvinde holdt stille i sin bil i vejsiden og havde tændt blinket til højre, men en lastbilchauffør overså personbilen og torpederede den bagfra med mindst 81 km/t.

Sådan lyder det i anklageskriftet mod en 30-årig lastbilchauffør, der i næste uge stilles for retten i Nykøbing Falster, hvor han er tiltalt for uagtsomt manddrab og for overtrædelser af færdselsloven. Han nægter sig skyldig.

Dødsulykken skete 19. november sidste år cirka klokken 13.50. Kvinden blev hårdt kvæstet fløjet med lægehelikopter til hospitalet, hvor hun døde.

Ifølge anklageskriftet kørte lastbilen mindst 81 km/t, selvom den højst måtte køre 70 km/t, og chaufføren undlod at afpasse hastigheden efter forholdene, så han kunne nå at standse for forhindringer på vejen.

Ulykken skete på Nakskov Landevej i Rødby, hvor lastbilen kørte mod syd.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at chaufføren får en betinget frakendelse af førerretten.

