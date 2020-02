60-årig sigtet: Stak samlever flere gange med kniv

Det blev indtil videre til fire ugers varetægtsfængsling til en 60-årig mand, der er sigtet for drabsforsøg

En 60-årig mand er fredag blevet varetægtsfængsel i fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Han er sigtet for drabsforsøg.

Manden blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Han mistænkes for natten til tirsdag at have stukket sin 61-årige kvindelige samlever flere gange med en kniv i deres fælles lejlighed i Aarhus Vest.

Manden blev anholdt umiddelbart efter anmeldelsen.

Men på grund af problemer med sit psykiske helbred var han ikke i stand til at møde op i retten.

Derfor blev grundlovsforhøret først afholdt fredag.

Manden kærede ikke fængslingen.

Østjyllands Politi oplyser ikke, hvad motivet til knivstikkeriet har været.