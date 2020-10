60 knaldet for at køre over for gult

60 bilister på Aarhusegnen har over de seneste par uger fået bøder for at køre frem for gult i lyskryds.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politikredsen har sammen med Aarhus Kommune haft fokus på bilisters adfærd i lyskryds. Og her er tendensen blandt andet, at man lige lister sig over krydset, selv om lyssignalet er skiftet til gult, fortæller operativ leder i færdselsafdelingen os Østjyllands Politi, Amrik Singh Chadha.

- Hvert eneste år har vi færdselsuheld på grund af, at folk kører over for gult lys. Gul betyder stop, og at nu skal krydset rømmes. Og det giver lejlighed til, at bilister fuldfører deres venstresving. Ulykkerne sker, når en modkørende lige tager chancen og kører frem, mens andre bilister eller knallerister giver sig til at svinge, siger Amrik Singh Chadha til Ekstra Bladet.

Politiet har haft kontroller ved flere lyskryds i Aarhus, hvor der netop er blevet set efter bilisternes evne til at standse, når de skal. Rent praktisk lyser de fleste lyskryds gult i fire sekunder, inden signalet skifter til rød. Amrik Singh Chadha fortæller, at politiet alene sigter bilister, der er kørt frem, efter at de første par sekunder er gået.

- Der er naturligvis en reaktionstid. Vi sigter ikke nogen, hvor de kører frem over stoplinjen, lige efter at signalet er skiftet til gult. Vi opererer rent praktisk med et målepunkt to-tre sekunder før stoplinjen. Har man haft to-tre sekunder til at reagere, så er det nok til at standse. Og de fleste ved det jo godt, når vi taler med dem. De fortæller, at de lige tog chancen, siger Amrik Singh Chadha.

Det koster 1500 kroner i bøde at køre over for gult lys.

Ud over de 60, der har fået bøde for at køre over for gult lys, så har 21 fået 2000 kroner i bøde og et klip i kørekortet. Det har de fået for at køre over for rødt lys.

De får bøde, hvis bilen ikke har passeret stoplinjen endnu, når lyset skifter fra gul til rød, og når de alligevel vælger at køre frem.

Selv om begge dele altså er i strid med færdselsloven, så har Østjyllands Politi i kontrollen konstateret, at der er tendens til, at folk er mindre tilbøjelige til at respektere gult lys end det røde lys.

- Der er en mere afslappet holdning til gult lys frem for rødt lys. Det er folks mindset, den er gal med. Folk glemmer, at der holder folk og venter på at fuldføre et venstresving. Og hvis man kører frem for gult i modkørende retning, så får de aldrig fuldført vesntresvinget, inden den tværgående trafik får grønt. Og så har vi balladen. Så holder de og spærrer det hele, siger politikommissæren.

Ud over bilisterne har politiet også noteret en række cyklister for ikke at respektere færdselsreglerne.