61-årig død efter arbejdsulykke

En 61-årig mekaniker har mistet livet efter en arbejdsulykke.

Det skriver Nordjyske.

Ulykken skete i mandags på mandens arbejdsplads Thisted Auto- og Dækservice. Her blev han efterfølgende fløjet til Aalborg Universitetshospital for at blive behandlet for sine kvæstelser.

Mandens liv stod dog ikke til at redde.

Det fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted til Nordjyske fredag morgen.

Ulykken indtraf, der manden var ved at skifte dæk på en landbrugsmaskine, da dækket pludselig eksploderede.