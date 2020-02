61 personer er smittet med virus på japansk krydstogtskib

Yderligere 41 personer er det seneste døgn bekræftet smittet med coronavirus på et japansk krydstogtskib, der er i karantæne.

Dermed er i alt 61 personer om bord smittet med virusset.

Det oplyser Japans sundhedsministerium ifølge det japanske medie NHK. Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

Krydstogtskibet, 'The Diamond Princess', ligger i havn syd for Tokyo.

Der er knap 3700 passagerer om bord på skibet, som ventes at blive holdt i karantæne i to uger.

Skibet har været i karantæne, siden en 80-årig mand fra Hongkong blev konstateret smittet med coronavirus, kort efter at han gik i land i sin hjemby.

Det seneste antal smittede er blevet bekræftet, efter at sundhedspersonale om bord har testet i alt 273 personer for virusset.

- I dag bliver de smittede sendt til hospitaler i flere forskellige præfekturer, fortæller Japans sundhedsminister, Katsunobu Kato.

Foto: Ritzau Scanpix/Kim Kyung-Hoon

Også krydstogtskibet 'World Dream' med 1800 passagerer om bord er blevet sat i karantæne, efter at tre kinesiske passagerer om bord er blevet testet positive for coronavirus. Skibet ligger i karantæne ud for Hongkong.

Virusset har kostet flere end 600 personer livet i Kina, hvor også flere end 30.000 personer smittet.

Coronavirusset har også spredt sig til flere andre lande, herunder Japan.

Natten til fredag dansk tid har Japans premierminister, Shinzo Abe, desuden givet sin regering ordre til at tage 'alle de nødvendige skridt' for at dæmpe virusudbruddets påvirkning på økonomien.

Det oplyser Japans finansminister, Yasutoshi Nishimura, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der er en risiko for, at udbruddet kan skade forbruget, så vi er nødt til at holde nøje øje med udviklingen, siger Nishimura efter et regeringsmøde.

- Konsekvenserne for turismen er også en bekymring, tilføjer han.