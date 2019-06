62-årig mand sigtet for at slå sin kone ihjel

Den 62-årige mand, som politiet søndag anholdt i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald i den lille nordjyske by Blenstrup, blev mandag klokken 7.30 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aalborg, sigtet for drab på sin hustru.

Den sigtede var opløst af gråd, da han iført en sort joggingdragt blev ført ind i retssalen, og han hulkede flere gange højlydt, rystede på hovedet og tog hænderne op til øjnene.

Han talte engelsk og havde derfor en tolk med, der oversatte hvad dommeren sagde til ham. Da han blev oplyst om, at han havde ret til ikke at udtale sig, tog han ordet.

- Jeg vil besvare alle spørgsmål, det har jeg ikke noget problem med, sagde han på engelsk henvendt til dommeren, mens tolken oversatte til dansk.

Vold og kvælning

Den 62-årige mand blev sigtet efter straffelovens §237 - manddrab - som giver fængsel fra fem år til livstid.

Politiet mistænker ham altså for at have dræbt sin kone, en 56-årig kvinde, der blev fundet død tidligt søndag morgen i et hus på Vandværksvej i Blenstrup ved Skørping.

Alarmen kom ind klokken 7.09 og stort set samtidig med, at Nordjyllands Politi ankom til adressen, blev kvindens ægtefælle anholdt. Det skete klokken 7.58 søndag.

Politiet kaldte det et mistænkeligt dødsfald, og under grundlovsforhøret kom det frem, at de mener, hun er død som følge af vold og kvælning.

Da sigtelsen var læst op, krævede anklageren dørene lukket til dels af hensyn til efterforskningen, og til dels fordi parrets datter endnu ikke er blevet afhørt i sagen.

Derefter måtte pressen og en enkelt anden tilhører forlade retslokalet, hvorfor det endnu er uklart, hvordan den 62-årige mand forholder sig til sigtelsen og om han bliver varetægtsfængslet.