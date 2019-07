62 lig fundet i havet

Redningsarbejdere fra hjælpeorganisationen Røde Halvmåne har fredag hentet ligene af 62 migranter op fra havet ud for Libyens kyst dagen efter et af årets dødeligste skibsforlis i Middelhavet.

Torsdag blev op mod 150 mennesker meldt savnet, da to både kæntrede efter at have sat ud fra byen Komas, der ligger cirka 120 kilometer øst for Libyens hovedstad, Tripoli.

De første meldinger lød på, at mindst 132 blev reddet i land.

Mindst 12 personer er kørt til hospitalet i Komas, mens resten af migranterne er blevet transporteret til forskellige forvaringscentre.

En af de overlevende fra torsdagens forlis er en mand fra Eritrea. Han fortæller ifølge nyhedsbureauet AP, at skibet, han befandt sig på, kæntrede efter at have sejlet i en time.

Han fortæller også, at de fleste migranter om bord på skibet var kvinder, og at de fleste af dem druknede.

- Alle, der druknede, var kvinder. Kun to af pigerne reddede sig selv, siger den unavngivne mand ifølge nyhedsbureauet.

Ifølge AP var der blandt migranterne folk fra Eritrea, Egypten, Sudan og Libyen.

Farvandet over Middelhavet mellem Libyen og Italien er en af de mest brugte ruter for flygtninge og migranter, der søger mod Europa.

Tusindvis af migranter drukner årligt i forsøget på at komme over Middelhavet.

Tidligere i juli omkom 72 mennesker, da en båd fuld af migranter forulykkede ud for Tunesiens kyst.