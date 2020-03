63-årig fængslet: Havde maskinpistol i sin bankboks

Politiet fandt syv våben, otte kilo hash og to kilo skunk i villa i Farum

En skarpladt Smith & Wesson-revolver lå skudklar ved sengen i soveværelset, og i en bankboks i Handelsbanken i Farum var der skjult en maskinpistol, en Stengun, der var skilt ad.

Sådan lød nogle af sigtelserne i Retten i Lyngby mod en 63-årig mand fra Farum, der i går blev varetægtsfængslet til 30. marts, sigtet for besiddelse af ulovlige våben og hash og skunk.

Den 63-årige afviste at udtale sig i retten, men kærede ikke varetægtsfængslingen til landsretten.

Han har ingen kendte forbindelser til bander eller rockere, og han er i øvrigt ustraffet.

Det var politiets Særlig Efterforskning Øst, der i søndags ved 18-tiden slog til mod den 63-årige, der bor i en villa.

Ifølge vicepolitiinspektør Torben Henriksen, SEØ, skete det efter et ’tip’, men politiet vil ikke uddybe det nærmere.

Våben skal undersøges

I huset fandt politiet seks skydevåben, nemlig fire pistoler og revolvere, og to rifler. Derefter fik politiet åbnet mandens bankboks, der indeholdt den adskilte Stengun, som vurderes til at være fuldt funktionsdygtig.

– Nu skal alle våben undersøges for at se, om de har været anvendt til et eller andet, siger Torben Henriksen.

Politiet fandt knapt otte kilo hash og to kilo skunk i forbindelse med ransagningen. Der blev også fundet ammunition til alle våben, men politiet har endnu ikke talt alle patroner op.

Revolveren, der lå ved den 63-åriges seng, var ladt med fem skarpe skud i tromlen, der rummer seks skud. Blandt våbnene var også en Browning pistol og en Luger pistol. Riflerne var en kaliber 22 og et kraftigt luftgevær i kaliber otte.