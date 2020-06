63-årig tiltalt for drab: Skar halsen over på sin veninde

Drabet på en 63-årig kvinde i Hillerød i september sidste år var yderst brutalt. Hun blev skåret i halsen med mindst to fem centimeter dybe snit fra en kniv, så de store blodårer i halsen blev skåret over.

Politiet mener, at hendes jævnaldrende ven står bag drabet, men han nægter sig skyldig og har forklaret, at han ingenting kan huske.

Den 63-årige mand stilles torsdag for Retten i Hillerød som tiltalt for drabet. Han har selv valgt, at sagen ikke skal afgøres af et nævningeting, men af en domsmandsret med en juridisk dommer og to domsmænd.

Hans forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, ønsker ikke forud for retssagen at udtale sig om den tiltaltes stilling til anklageskriftet.

Anholdt i Tyskland

Ifølge tiltalen skete drabet i tidsrummet fra 29. september klokken 23 til 1. oktober klokken otte sidste år. Politiet fik hurtigt mistanke til den 63-årige mand, der er jæger, og som havde et forhold til den dræbte kvinde. Hun arbejdede på et plejecenter.

Men manden var sporløst forsvundet. 2. oktober blev han varetægtsfængslet ’in absentia’ ved et lukket grundlovsforhør og efterlyst.

Efterforskningen viste, at den 63-årige var kørt til Tyskland i sin bil. Den blev fotograferet af politiets ANPG-system, Automatisk Nummer Plade Genkendelse, ved Rødby, og senere sporede politiet hans mobil til Tyskland.

Nordsjællands politi gik i tæt samarbejde med tysk politi og det lykkedes at anholde den 63-årige allerede 3. oktober klokken 13.11 syd for grænsen ved Kruså, hvor han kom kørende i retning mod Danmark.

11. oktober blev han udleveret til Danmark og dagen efter varetægtsfængslet i et grundlovsforhør. I retten havde den 63-årige begge hænder bundet ind i gazebind. Han nægtede sig skyldig med henvisning til, at han intet kunne huske.

Vidne låste sig ind

Drabet blev opdaget om morgenen 1. oktober, da en nærtstående ikke kunne få kontakt med kvinden og mødte op ved hendes lejlighed med en nøgle, låste sig ind og blev mødt af et frygteligt syn.

Det vidne skal afhøres under drabssagen sammen med flere andre vidner, der kan belyse parrets forhold. Politiet har hidtil ikke oplyst noget om det formodede motiv til drabet.

Under retssagen skal der dokumenteres en række tekniske undersøgelser af gerningsstedet og den 63-årige mands bil, hvor der angiveligt er fundet en række spor, der knytter ham til det makabre drab.

Drabet chokerede den vellidte 63-årige kvindes kolleger på det nordsjællandske plejecenter, og Hillerød Kommune åbnede kriseberedskabet for at hjælpe de rystede kolleger.

Dommen i sagen ventes onsdag 24. juni.

