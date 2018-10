63 børnelig fundet i kasser og frysere hos bedemand

Mistænkt for at tage penge for begravelser, der aldrig har fundet sted

For anden gang på en uge er bedemænd i den amerikanske by Detroit afsløret i at opbevare lig af spædbørn og fostre, der i nogle tilfælde har ligget gemt i flere år.

Myndighederne mistænker bedemændene for at fået penge for begravelser, der bare aldrig er sket.

Fredag blev 63 fostre og børnelig således fundet hos Perry Funeral Home i Detroit. 36 fostre og små lig lå i kasser, mens 27 andre var gemt i frysere.

Fik tip fra forældre

Myndighederne ransagede bedemanden efter et tip fra Rachel Brown og Larry Davis, der havde læst historien fra tidligere på ugen, hvor der blev fundet ti fostre og et børnelig hos Cantrell Funeral Home i Detroit.

Forældrene kører en civil sag mod Perry Funeral Home, men har nu bedt politiet om hjælp.

- Jeg er chokeret, siger James Craig, der er byens politichef.

- Mit team er chokeret. Må Gud hjælpe forældrene.

Her er en lille kiste, hvor et ud af 11 børnelig mandag blev fundet hos Cantrell Funeral Home i Detroit. Fredag fandt politiet yderligere 63 hos en anden bedemand i byen. Foto: Carlos Osorio/AP

Mistænkt for bedrageri

Ifølge papirer i retssagen mod Perry Funeral Home er fostre og små lig blevet gemt i flere år, mens det offentlige har betalt for begravelserne.

Et af ligene stammer fra datteren til Rachel Brown og Larry Davis. Barnet døde i 2014 efter at have levet i blot 27 minutter.

Der er angiveligt også skrevet adskillige falske dødsattester, som bedemanden har brugt til at få penge for at begrave dødfødte børn, hvilket heller aldrig skete.

- Det her er større, end vi troede.

- Det er den værste sag, jeg har oplevet i mine 41 og et halvt år som politimand, siger James Craig til The Detroit News.