64-årig mand dømt: Voldtog teenager mens kæresten sov ved siden af

En 64-årig mand er blevet idømt et år og to måneders fængsel for at have voldtaget en 17-årig kvinde

En festlig aften med venner fik en frygtelig afslutning for en ung kvinde.

En 64-årig mand blev onsdag i Retten i Aalborg idømt et år og to måneders fængsel for at have voldtaget en 17-årig ung kvinde, mens hun sov sammen med sin kæreste i mandens seng.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann.

Ifølge Nordyske fandt voldtægten sted om natten 12. maj i den 64-åriges lejlighed. Forinden havde manden mødt en gruppe unge mennesker på J. F. Kennedys Plads efter en druktur, og han inviterede gruppen med op i sin lejlighed for at drikke videre.

Til Ekstra Bladet fortæller anklager Torben Kaufmann, at fem mennesker ifølge tiltalen havde taget med den 64-årige mand hjem.

Ude af stand til at modsætte sig

Ifølge Kaufmann, tilstod den 64-årige i Retten i Aalborg, at han havde udnyttet, at den unge kvinde var beruset og lå og sov til at voldtage hende.

Anklager Torben Kaufmann siger, at der var blevet drukket meget alkohol den pågældende aften.

- Det er den slags voldtægter, hvor man tilsniger sig samleje, mens en person er ude af stand til at modsætte sig. I det her tilfælde er vi inde i et miljø, hvor man drikker godt igennem, siger han til Ekstra Bladet.

Han fortæller også, at de unge mennesker ikke var påvirket af andet end alkohol.

Der er dog uklarhed om de præcise omstændigheder grundet alkoholpåvirkning, og det er derfor usikkert, om de tre andre unge mennesker var i lejligheden, da voldtægten fandt sted.

Den 64-årige mand valgte at modtage dommen.