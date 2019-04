64 døde katte fundet i kvindes hjem

Amerikanske Caycee Bregel befinder sig i noget af en kattepine, efter myndighederne fandt ud af, at hun gemte sine afdøde katte rundt omkring i sit hjem.

Nu er kvinden anholdt og sigtet for dyremishandling.

Det skriver The Independent.

Caycee Bregel drev ellers et dyreinternat i den amerikanske delstat Minnesota, hvor hun blandt andet tog sig af efterladte hunde og katte.

Myndighederne blev opmærksomme på kvinden, da flere personer klagede over, at en løssluppen gris befandt sig nær hendes hjem.

Da en efterforsker åbnede døren til hjemmet, blev han mødt af en grim lugt.

- Det var en ulækker sag, og personen, som har disse dyr, må stå til regnskab for det, siger efterforskeren, Keith Schiff, til mediet.

- Jeg ved simpelthen ikke, hvad der gik galt her. Men man skal huske, at kvinden faktisk prøvede at redde dyrene. Det var måske en større opgave end forventet, fortsætter han.

I huset fandt man 64 døde katte, 43 katte, som stadig var i live, fem hunde og en gris.

Den amerikanske kvinde blev anholdt sidste år, men først nu er hun blevet dømt.

Ifølge retsdokumenter fandt man de døde katte i en fryser og i køleskabet, mens flere af kattene lå og rådnende i garagen.

Caycee Bregel har fået tildelt 200 timers samfundstjeneste, to års prøveløsladelse og skal tilknyttes en psykiater.