65-årig dømt i grusom pædofilisag mod datter

Fra en pige var otte år gammel, til hun blev 13 år, måtte hun flere gange om ugen finde sig i, at hendes far misbrugte hende seksuelt.

Tirsdag blev den nu 65-årige far idømt to års fængsel for anden kønslig omgang end samleje med datteren i perioden fra 2010 til 2014.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I retten erkendte faren det årelange misbrug af datteren.

- Manden, der har været varetægtsfængslet siden januar i år, lagde under retsmødet kortene på bordet og erkendte at have lokket datteren til at deltage, ligesom han fortalte hende, at han ville komme i fængsel, hvis hun sagde det til nogen, udtaler anklager Tobias Engby i pressemeddelelsen.

Foruden de to års fængsel må manden ikke uden politiets tilladelse have besøg af børn og unge under 18 år. Han må heller ikke besøge personer, hvor der opholder sig personer under 18 år. Forbuddet gælder i fem år.

Desuden skal han betale datteren 50.000 kroner i erstatning.

Retten besluttede, at faren skal sidde varetægtsfængslet, indtil han kan starte afsoningen af sin dom.

Han valgte at modtage dommen, men han kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.