65 dræbt i voldsom gaseksplosion på tog i Pakistan

En brand i et passagertog i det sydøstlige Pakistan torsdag har kostet mindst 65 personer livet.

Det oplyser myndighederne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Passagerer var i gang med at lave morgenmad på et gasblus, da en gasflaske eksploderede.

Flere passagerer forsøgte at undslippe flammerne ved at hoppe af toget, mens det var i fart.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Folk ser forfærdet på, mens røgen fra toget stiger til vejrs. Foto: Ritzau Scanpix.

Branden ødelagde tre af togets passagervogne.

Forsøgte at hoppe af toget

Ifølge de første meldinger fra ulykken, der skete nær byen Rahim Yar Khan i Punjab-provinsen, var 13 personer omkommet. Men allerede på det tidspunkt advarede myndigheder om, at dødstallet sandsynligvis ville stige.

Artiklen fortsætter under billedet...

Branden ødelagde tre vognsæt i toget. Foto: Ritzau Scanpix.

Pakistans jernbaneminister, Sheikh Rashid Ahmed, siger til et lokalt medie, at mange døde, da de forsøgte at hoppe af toget.

Ministeren oplyser, at det er et generelt problem i Pakistan, at folk i det skjulte tager små gasblus med på lange togture for at kunne lave mad.