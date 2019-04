65 fanger flygter fra fængsel i ferieparadis

65 fanger lykkedes natten til tirsdag med at flygte fra et fængsel på den venezuelanske ø Isla Margarita, der er et yndet turistmål.

Det oplyser myndighederne i Venezuela natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fængslet ligger i byen La Asunction og har 159 indsatte. Det oplyser Alexander Velasquez, chef for delstaten Nueva Espartas militære zone.

- Af de 65 (undslupne fanger, red.) er fem blevet fanget igen. En person blev dræbt i forbindelse med fangeflugten, siger Velasquez.

To fængselsvagter blev såret af knivstik under flugten, skriver lokale medier. Det er ikke oplyst, om den dræbte er en indsat eller en ansat.

Flere lokale medier skriver, at fangerne var bevæbnet med stjålne haglgeværer, en revolver og ammunition.

Et sikkerhedsmandskab bestående af 2200 personer er blevet sat til at lede efter de undslupne fanger, fortæller Alexander Velasquez.

Fangeflugter er ikke ualmindelige i de ofte overfyldte venezuelanske fængsler, hvor sikkerheden halter, og vagterne er korrupte, skriver AFP.

I 2018 lykkedes det 470 indsatte at flygte i Venezuela. Heraf er 105 igen bag tremmer.

Det oplyser gruppen "A Window to Freedom" (på dansk "Et vindue til frihed"), der arbejder for at sikre indsattes rettigheder.

Ifølge gruppens formand, Carlos Nieto, havde fængslet i La Asunction "ingen sikkerhedsforanstaltninger og dårlig overvågning" af fangerne.

Isla Margarita er en af Venezuelas mest besøgte destinationer for udenlandske turister. Især i "den stille uge", ugen før påskedag, der finder sted netop nu, valfarter turister til øen.

Morel Rodriguez, der er borgmester i den nærliggende by Maneiro, oplyser på Twitter, at "hele lokalsamfundet er under lockdown".

Det indebærer vejafspærringer og kontrolposter, der skal opretholde og garantere sikkerheden.