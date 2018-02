66-årig i evig frygt efter Levakovic-'hjemmebesøg'

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Nagende utryghed. Angst.

Det er de kontante eftervirkninger, en 66-årig kvinde nu må døje med, efter at hun sidst i august to dage i træk fik 'besøg' af roma-klan medlemmer.

Ved det sidste medvirkede Jimmi Levakovic, der er del af den berygtede klan med samme efternavn.

Kvinden var i dag indkaldt som vidne i sagen, hvor Jimmi Levakovic og tre andre personer fra en lignende klan - Sarakezi familien - er tiltalt for i alt 56 forhold.

Jimmi Levakovic tiltalt for 35 lovbrud: Nu skal han smides ud af Danmark

Her omhandler de to alvorligste dels et tricktyveri og dels et røveri. Det er i røveri-forholdet, at den 66-årige var offeret.

I det forhold erkender 29-årige Jimmi Levakovic tricktyveri, men nægter at der skulle være tale om røveri. Det samme gør den medtiltalte 26-årige Michael Antonio Sarakezi.

Tiltalte før ud

Via sin bistandsadvokat havde kvinden frabedt sig, at de tiltalte var i retslokalet, mens hun forklarede sig. Derfor fulgte de fire klan-folk hendes forklaring fra et tilstødende lokale.

Kvinden beskrev hvordan hun både 30. og 31. august i fjor blev udsat for ubehagelige 'besøg', hvor det sidste ifølge politiets opfattelse udartede sig til røveri.

- Den første dag ringede det på døren. Uden for stod et ungt par, hvor manden havde et barn på armen. Manden sagde, de var VVS og at de skulle se på vandet, fordi der var noget i kælderen, forklarede kvinden ved dagens retsmøde.

Se også: Levakovic i sag om røveri: Hun tog pænt imod os

Derefter vadede parret bare ind. Manden satte kurs mod køkkenet, hvor han - stadig med barnet på armen - fandt en svupper frem. Han svuppede lidt. 'Ham der er ikke blikkenslager' tænkte jeg ved mig selv, forklarede den 66-årige om mandes evner.

- Derfor skyndte jeg mig ud i gangen for at se, hvad kvinden lavede. Da jeg kom derud, kom kvinden ud fra stuen. Manden kom også ud, og de talte sammen på et sprog, jeg ikke forstod. Og så gik de, forklarede kvinden.

- Manden sagde, vi kommer igen senere. Eller vi ses senere, tilføjede hun.

- Hvordan så de ud, spurgte anklager Camilla Overlund.

- De så sigøjner-agtige ud, svarede kvinden, der fortalte, at hun vurderede barnet til at være en cirka fireårig pige.

Pressede sig indenfor

Dagen efter vendte manden tilbage. Denne gang havde han en anden mand med. Det er dette forhold, som både Michael Antonio Sarakezi og Jimmi Levakovic erkender at have deltaget i.

Her, forklarede kvinden, ringede det ikke på hoveddøren. I stedet bankede det på døren ind til selve lejligheden. Det viste sig sidenhen, at man havde skaffet sig adgang til opgangen ved at brække døren op.

- Det var den samme unge mand som dagen før. Han sagde, at han var fra kommunen. Så jeg åbnede døre ti centimeter, og så tvang han døren op.

- Inviterede du ham indenfor, spurgte anklageren.

- Nej. Han pressede sig bare ind. Og så gik han hen til badeværelset, hvor han åbnede vandhanerne fuldt op. 'Jeg tror ikke på, du kommer fra kommunen' sagde jeg til ham.

Kvinden havde mistanke om at noget var i gære. Derfor tog hun sin håndtaske med ude fra gangen, da hun fulgte den fremmede mand.

- Han kaldte mig ud på badeværelset. Da han så, jeg havde min taske med bad han mig sætte mig på toilettet. Der blev jeg klar over, at det var et røveri, forklarede kvinden ved dagens retsmøde.

Var bange

Kvinden lider af KOL. Og ude på badeværelset fik hun et anfald af åndedrætsbesvær.

På badeværelset pressede manden kvinden ned på toilettet med hænderne på hendes skuldre.

- Var du bange, spurgte anklageren.

- Ja, det var jeg da.

- Så kommer mand nummer to hen og kigger ind på badeværelset. De flår tasken fra mig og løber, mens jeg råber på hjælp.

- Ude på gaden kan jeg høre nogen råbe 'det er politiet, vi har dem. Vi har dem'.

- Hvordan har det påvirket sig, spurgte anklageren.

- Jeg har malet og renoveret badeværelset, fordi jeg ikke kunne holde ud at være derude.

- Jeg føler mig ikke tryg derhjemme, og det er ellers det sted, hvor man skal føle sig tryg. Jeg holder øje med, hvem der kommer i opgangen.

- Hvis der er nogen, der banker på min dør, skal jeg have svar mange gange, før jeg åbner.

- Jeg har fået angst. Der er evig utryghed, svarede Levakovic-offeret.

I sagen kræver anklagemyndigheden Jimmi Levakovic, der er tredje generation i sigøjner-klanen og nevø til familiens overhoved Gimi 'Boss' Levakovic, udvist i mindst seks år.

Ifølge planen er der dom sidst i februar.