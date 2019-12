67-årig kvinde døde i brandulykke

Det var formentlig en brand som følge af tobaksrygning, der juleaften kostede en 67-årig kvindelig lejer livet i en tidligere klædefabrik i Grejs ved Vejle.

Det oplyser lederen af Vejle lokalpolitis efterforskningsafdeling, Carsten Thostrup, til Ekstra Bladet.

- Kvinden blev fundet i en stol i et rygeområde nær sit hjem. Vi formoder, at en tabt glød har sat ild i nogle tekstiler og hendes tøj. Og at hun derved er afgået ved døden, siger han.

Den 67-årige kvinde døde som følge af en brandulykke, mens hun sad i en stol i et rygeområde udenfor den tidligere klædefabrik i Grejsdalen ved Vejle. Foto: Anita Graversen

Identificeres via tandsæt

Kvindens forbrændte lig er i dag fredag blevet obduceret på Retsmedicinsk Institut, og her har man ikke meddelt politiet om mistænkelige fund. På grund af brandskader vil hun blive identificeret via sit tandsæt, og først når det er sket, kan politiet endelig fastslå hendes identitet.

Indtil da vil den 67-årige enlige kvindes lejlighed i ejendommen fortsat være plomberet. Da politiet modtog alarmen juleaften ved 19-tiden, valgte man at afspærre hele bygningen og bede beboerne i de tre opgange om at blive i deres lejligheder. Samtidig blev den sydlige indfaldsvej til Grejs spærret for al trafik.

- Der er ingen mistanke om, at der er foregået noget kriminelt i forbindelse med kvindens død. Men på grund af omstændighederne var vi i begyndelsen nødt til at efterforske sagen som en drabssag, siger Carsten Thostrup.

