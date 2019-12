67-årig kvinde fundet død ved Vejle

Politiet afventer obduktion af kvinde, som juleaften blev fundet død 'under tragiske omstændigheder'

Fundet af en 67-årig enlig kvinde i en lejlighed i byen Grejs ved Vejle fik juleaften politiet til at afspærre et område nær en ældre, moderniseret industribygning i Grejsdalen lidt vest for Vejle.

I første omgang var politiet hemmelighedsfuld omkring den store indsats, hvor over 30 politifolk deltog. Aktionen medførte, at den ene indfaldsvej til Grejs blev spærret af.

En obduktion af den 67-årige kvinde skal nu afgøre dødsårsagen samt om der eventuelt er tale om en kriminel handling.

Se også: Mystik: Politiet efterforsker hændelse

Undersøgelse som ved drab

- Kvinden blev fundet på sin bopæl kort før klokken 19. Vi påbegyndte straks en systematisk gennemgang af omgivelserne på samme måde som ved et drab, siger vagtchef Henrik Dam, Sydøstjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

En større politistyrke var på stedet helt frem til midt på juledag. Juleaften foretog politiet afhøringer af de øvrige beboere i den ombyggede fabriksbygning, der ligger helt ned til Grejs Å.

Tragiske omstændigheder

- Foreløbig er der dog ikke noget, der tyder på, at kvinden er død som følge af en forbrydelse. Jeg vil snarere sige, at hun er død under tragiske omstændigheder, siger vagtchefen.

- Hvad betyder det?

- Det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Vi har ikke anholdt nogen, så efter at teknikerne tidligere i dag blev færdige på stedet, afventer vi obduktionen, siger Henrik Dam.