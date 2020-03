68 anholdt i kæmpe aktion for vanvidskup

68 personer, der alle stammer fra Rumænien, er blevet anholdt i en omfattende aktion på tværs af fem europæiske lande.

Det oplyser Europol i en pressemeddelelse.

De 68 personer er blevet anholdt efter en stribe opsigtsvækkende tyverier, som ifølge politiet alle har været organiseret af den samme kriminelle gruppering på mere end 100 medlemmer.

Tyvebanden menes at stå bag mere end 150 tyverier fra lastbiler med et samlet udbytte svarende til en værdi mere end 10 millioner euro, svarende til knap 75 millioner kroner.

Tyveri i høj fart

Men værdien af tyverierne er langt fra det mest opsigtsvækkende. Således mener politiet, at den samme metode har gået igen ved alle tyverierne, hvor mange personer og køretøjer har været involveret hver gang.

Således er tyverierne ifølge Europol foregået ved, at en bil har kørt op foran lastbilen, der var mål for aktionen, og har givet sig til at køre langsommere.

Samtidig har to andre biler sørget for at holde den øvrige trafik væk, mens en fjerde bil er kørt op bag ved lastbilen.

Her har en person i den fjerde bil kravlet ud af bilens soltag og op på motorhjelmen, hvorfra vedkommende har brudt låsen på lastbilen op ved hjælp af en vinkelsliber.

Værdigenstandene i lastbilen ville efterfølgende enten blive smidt ned i den bagvedkørende bil eller smidt ud i siden af vejen for så at blive samlet op senere.

73 huse gennemsøgt

Ifølge Europol er tyverierne ofte foregået uden at hverken lastbilschaufføren eller andre trafikanter har været klar over, hvad der er sket. Tyverierne skete ofte ved høj hastighed på motorveje forskellige steder i Europa.

Europol har efterforsket sagen siden 2016 under kodenavnet 'ARROW', og siden da har forskellige politiafdelinger været involveret for at få et komplet overblik over sagen.

Og det har altså i sidste ende ført til en aktion i fem lande, hvor de 68 personer er blevet anholdt. 37 blev mandag anholdt i Rumænien, og 73 huse er mandag blevet gennemsøgt af fransk og rumænsk politi.

Tidligere er 10 personer blevet anholdt i Frankrig, 10 i Spanien, seks i Holland og fem i Sverige.

De øvrige bandemedlemmer, der menes at være en del af tyverierne, er blevet efterlyst på tværs af Europa.