69-årig mand reddet ud af brændende hus

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 69-årig mand fra Helsingør kan sandsynligvis takke en nabo for, at han ikke omkom i en brand natten til onsdag.

Naboen opdagede midt på natten røg fra et dobbelthus beliggende på Godthåbsvænget i Helsingør og alarmerede brandvæsnet.

Røgdykkere trængte ind i huset, hvor de fandt den 69-årige beboer og fik ham reddet ud. Det oplyser vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

- Vi får anmeldelsen, som sandsynligvis har reddet beboerens liv, klokken 03.31. Da vi kommer derud, er hele boligen så fyldt af sort røg, at det kun er røgdykkere, som kan komme ind. De får beboeren ud, siger vagtchef Dyre Sønnicksen.

Ustabil

Den 69-årige mand er bragt til Rigshospitalet for at blive behandlet for røgforgiftning. Han havde også brandskader på hænderne.

- Hans tilstand er ustabil, oplyser vagtchefen.

Branden er slukket, men først når boligen er luftet ud, kan politiet komme i gang med at undersøge stedet.

- Foreløbigt tyder det på, at branden er opstået i boligens køkken omkring komfuret, siger Dyre Sønnicksen.

Der bor ikke andre på adressen end den 69-årige mand.