70-årig kvinde anholdt: Slog ud efter nabo med hammer

Kvinden, der også sprøjtede glasrens i ansigtet på en betjent, er nu sigtet for flere ting

Bevæbnet med en hammer opsøgte en 70-årig kvinde tirsdag sin nabo med en hammer og endte ifølge politiet med helt umotiveret at slå ud efter ham med den.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten

Manden, der er 71 år, har forklaret, at det havde banket kraftigt på hans dør på en adresse tæt på Knebel. Da han åbnede, stod den 70-årige kvinde udenfor med en hammer i hånden. Et vinduesglas i døren var knust, og der var flere mærker i døren.

Da kvinden så slog ud efter manden med hammeren, lykkedes det ham at undvige og få lukket døren. Derefter ringede han 112.

Da politiet kom frem til stedet, sad kvinden i sin lejlighed. Hun råbte ad betjentene, forsøgte at spytte på dem og sprøjtede til sidst glasrens i ansigtet på den ene betjent. Det betød, at hun blev anholdt og sigtet for vold mod politiet.

Kvinden er også sigtet for hærværk og forsøg på grov vold ved at have slået ud efter naboen.