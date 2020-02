70-årig mand anholdt for drab

Københavns Politi har anholdt en 70-årig mand for drabet på en 57-årig mand på Christiania

En 70-årig mand er anholdt og sigtet for drabet på en 57-årig mand på Christiania 22. februar.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ifølge politiet er der tale om en udlænding, som er bosiddende i Danmark.

Anklageren vil begære lukkede døre – derfor har vi pt. ikke yderligere oplysninger #politidk https://t.co/Ly5wmGMIxO — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 27, 2020

Den sigtede vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag klokken 12.15, og anklageren vil bede om dørlukning, oplyser politiet.

Lederen af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, Brian Belling, oplyser til Ekstra Bladet, at manden blev anholdt i København, og at anholdelsen foregik helt udramatisk.

Han ønsker ikke at komme ind på, hvad der førte politiet til anholdelsen, og om politiet har et muligt motiv til drabet.

- Vi har afhørt en del, men der er ikke så mange, der har henvendt sig til os, siger han om efterforskningen.

Dræbt på Christiania: 'Han var en skide fin fyr'

Politiet undersøgte gerningsstedet for dna-spor og andre fysiske beviser efter drabet. Foto: Kenneth Meyer

Sorg breder sig

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev den 57-årige, som var bartender på baren Woodstock, dræbt med mange knivstik ud for Løvehuset ved en bagindgang til fristaden.

På Woodstocks Facebook-side skrev de dagen efter drabet, at de har mistet en af deres 'kæreste, ældste medarbejdere'.

'Han blev på skammeligeste vis stukket ihjel foran det Blå Hus på vej hjem til Blå Karamel (område i udkanten af Christiania, hvor han boede, red.). Vi glemmer dig aldrig', skriver de.

'Sorg er den følelse der breder sig hos os alle. Woodstock har derfor lukket resten af dagen,' skriver Anders Snesol Thorsen på Facebook-siden.