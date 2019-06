70-årig sigtet for indsmugling af hård narko: Troede han fragtede hash

En hollandsk statsborger er sammen med to unge danskere sigtet for besiddelse af flere kilo MDMA og kokain

Meget tyder på at politiet fulgte med, da 13,5 kilo MDMA og 2,2 kilo kokain fredag eftermiddag skiftede hænder fra kurer til aftager på en afsides gade på Nørrebro i København.

Kort efter skred politiet nemlig til anholdelse af en 70-årig hollandsk statsborger og to unge mænd på 26 og 17 år med dansk statsborgerskab.

Anholdelsen fandt sted på Hamletsgade på Nørrebro klokken 16.45, og lørdag eftermiddag blev den anholdte trio fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg.

Her blev de sigtet for i forening og efter forudgående aftale med pt. ukendte gerningsmænd at have været i besiddelse af de mange kilo narkotika med henblik på overdragelse og videresalg.

Grundlovsforhøret blev af hensyn til efterforskningens tidlige stadie afholdt for lukkede øjne, men af sigtelsen stod det klart, at politiet mener, at den 70-årige hollandske statsborger fragtede narkotikaen i en hvid varevogn fra et ukendt sted og til Nørrebro, hvor de to unge danskere stod klar til at tage imod.

Politiet var til stedet ved Hamletsgade på København hele fredag eftermiddag i forbindelse med anholdelserne. Foto: Stine Tidsvilde

Sagen er efterforsket af Særlig Efterforskning Øst, som er en specialgruppe, der beskæftiger sig med organiseret kriminalitet.

Inden dørlukningen nægtede alle tre sig skyldige i sigtelsen. Den 70-årige sigtede medgav dog, at han havde fragtet noget ulovligt.

- Men han troede det var 17 kilo hash, lød det fra hans forsvarer, inden dørene blev lukket for offentligheden.

Til retsmødet var der tilkaldt tolk til den 70-årige ældre mand, til stor irritation for sagens 26-årige sigtede der pludselig afbrød retsmødet for at skifte siddeplads.

- Jeg kan ikke høre noget som helst af, hvad dommeren siger med den der tolk. Jeg har ADHD og bliver helt skør af det der, sagde han højlydt og rykkede sin stol væk fra tolken, inden retsmødet kunne fortsætte.

De tre sigtede blev fængslet i 26 dage frem til 4. juli. Varetægtsfængslingen af den 70-årige mand skete på et grundlag af begrundet mistanke, mens de to unge blev fængslet af hensyn til efterforskningen.

Den17-årige fængsles desuden i surrogat på en ungdomsinstitution.