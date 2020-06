70-årig tiltalt for grove overgreb mod plejedøtre

Gennem 15 år blev en kvinde, der nu er midt i 30'erne, systematisk udsat for vold, voldtægter og andre seksuelle overgreb.

Sådan lyder i hvert fald tiltalen mod en 70-årig mand, der onsdag tager plads på anklagebænken i Retten i Hjørring.

Ifølge anklageskriftet begyndte det årelange misbrug i 1998. Da var pigen 13 år og anbragt i pleje hos manden.

Overgrebene fandt angiveligt sted både i hjemmet i Nordjylland, og når de overnattede i telt eller på hotel på deres mange motorcykelture.

I flere år var der tale om daglige overgreb, som både kunne være deciderede voldtægter og anden kønslig omgang end samleje, lyder det i anklageskriftet.

Han gik ifølge tiltalen heller ikke af vejen for at bruge vold mod hende, hvis hun ikke makkede ret.

Således skal han flere gange have holdt hende fast eller bundet hendes hænder, ligesom han slog hende og gav hende lussinger. Ved et af overgrebene pressede han en pude ned over ansigtet på hende, så hun ikke kunne få luft.

Da pigen i 2003 var 18 år adopterede manden hende, men det stoppede ikke overgrebene. De fortsatte ifølge anklagen ti år mere frem til 2013, da kvinden var 28 år.

Undervejs blev en anden pige, der var anbragt i pleje hos manden, også udsat for overgreb.

Det skete ifølge anklageskriftet fra 2003 til 2006, da pigen var mellem 15 og 18 år.

Hun blev i perioder tvunget til anden seksuel omgang end samleje flere gange om ugen. Det skete med anklageskriftets ord 'under anvendelse af vold og den i situationen liggende trussel om vold'.

Sagen er rejst som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden vil kræve en dom på mindst fire års fængsel, hvis han kendes skyldig. Den 70-årige har dog fravalgt nævninger, så det bliver en dommer og to domsmænd, der skal afgøre sagen.

Mandens forsvarer, Claus Bo Jakobsen, fortæller, at hans klient nægter sig skyldig, men vil ellers ikke udtale sig om anklagerne forud for retssagen.

Heller ikke specialanklager Mette Bendix vil sige noget om sagen, før den kommer for retten.

Dommen ventes at falde i næste uge.