71-årig kvinde delte halshugningsvideo

Seks måneders betinget fængsel var straffen, da Retten i Glostrup torsdag dømte en 71-årig kvinde fra Herlev for at dele den såkaldte 'Marokko-video' på Facebook.

Videosekvensen viser knivdrabet på en af de to unge kvinder, som blev slået ihjel i Marokko i 2018.

Ifølge tiltalen skete delingen på Facebook-siden 'Ja til frihed - nej til islam' kort efter drabet. Dommen er den hidtil hårdeste for deling af den videosekvens. Op mod ti andre er også dømt for at dele videoen.

- At lægge denne slags materiale ud offentligt er strafbart, og dommen viser med hvilken alvor retten ser på deling af sådanne billeder, er senioranklager Peter Rask blevet citeret for at sige i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Over for Ekstra Bladet uddyber han, at straffen på seks måneders betinget fængsel var det, han selv havde argumentet for.

- Vi bad om den straf for at markere, at det er en alvorlig krænkelse, når man deler så ubehagelig en ting om et drab, siger anklageren og tilføjer, at det har været en skærpende omstændighed under strafudmålingen, at kvinden var administrator for Facebook-gruppen, hvor hun delte den.

Der var omkring 1500 medlemmer i gruppen, der ikke eksisterer mere. I retten er det kommet frem, at hun lagde videoen op, fordi en anden i gruppen sagde, at han ikke troede på, det havde fundet sted.

Kvinden udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Dræbt på vandretur

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev dræbt i Atlas-bjergene, da de var på vandretur i området.

De blev slået ihjel med kniv og efterfølgende halshugget. Det hele blev optaget på video af de tre Islamisk Stat-sympatisører.

De tre - 25-årige Abdessamad El Joud, 27-årige Younes Ouziad og 33-årige Rachid Afati - blev 18. juli dømt til døden for drabene på de to skandinaviske kvinder.

De tre har senere anket den dom.

Dømte for drabene på Louisa og Maren anker

Desuden blev en mand idømt 20 års fængsel, og 20 andre fik straffe på mellem 5 og 30 års fængsel for deres rolle i drabene.